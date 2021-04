Megdöbbentő vallomás: Milliókat ajánlottak a szexért Köllő Babettnek, de Brad Pittel ingyen is elmenne

A színésznő ezekről az ajánlatokról mesélt az Összezárva Hajdú Péterrel című műsor felvételén, amelyet a LifeTV-n láthattak a nézők – írja a ripost.hu.



Babett itt azt is elárulta, mekkora volt a legnagyobb összeg, amit egy pásztoróráért ajánlottak neki.

Rendszeresen kapok tisztességtelen ajánlatokat. Az első Sztárban sztár adás után egy fickó leírta, hogy küld értem magángépet és hozzátette, hogy hány millió forintot is gondol fizetni nekem. A top ár egyébként négy és félmillió volt

- mondta a megdöbbent Hajdúnak Köllő Babett, aki nevetve tette hozzá, hogy szerinte ez az összeg kevés.

Persze a színésznő jóval több pénzért sem mondana igent egy ilyen ajánlatra, hacsak nem kedvenc férfiszínésze kínálna szép summát egy kalandért.

1 millió dollárra is nemet mondanék, még akkor is ha megbeszélnénk a dolgot otthon. Persze, ha Brad Pit odajönne arra valószínűleg András is azt mondaná, hogy menjek. Ha hozzá lépne oda mondjuk Charlize Theron, azt mondanám neki, hogy ne hagyja ki