Pindroch Csaba szerint a színházakban rendszerváltást hoztak a Me too-ügyek

Úgy látja, ezek a botrányok kellettek ahhoz, hogy akik eddig nem megfelelően viselkedtek, azok most már tudják, hol a helyük.

Az Origonak adott interjút Pindroch Csaba, a Kontroll, a Valami Amerika sztárja a színházi élet kapcsán – szúrta ki a Blikk.

Fotó: YouTube/TV2

A Vígszínház színészeként Pindroch korábban mind Marton László, mind pedig Eszenyi Enikő igazgatása alatt is dolgozott (most a Tháliában színész), és az interjúban elmondta, bizony ő is tapasztalta azt a bánásmódot az igazgatónő kapcsán, ami miatt a színésztársak közös nyilatkozatban álltak ki nemrég.

Pindroch ennek kapcsán elmondta, ő nagyon boldog, hogy valami végre elindult a színházi életben is, mert ő is többször tapasztalta, hogy egyes rendezők és színházi emberek visszaéltek a hatalmukkal és olyan hangnemben beszéltek a művészekkel, ami megengedhetetlen és elfogadhatatlan.

Rengeteg ilyen van. És te nem mersz megszólalni. És az öreg Kossuth-díjasok sem mernek megszólalni

- magyarázta.

A hazai Me too-botrányok kapcsán a színész kifejtette, végre létezik az ilyen hatalmaskodóknak is az ellenpélda, hogy mi történhet, ha továbbra is ugyanúgy viszonyulnak a többiekhez, mint eddig.

Kaptak egy elég erős tükröt, és most elcsendesedtek. Az nagyon jó. Egy nagyon jó üzenet azoknak, akik ezt a hangot próbálják megütni a későbbiekben. Ennek már vége. Ilyen nincs. Olyan ez, mint egy rendszerváltás a színházban.

A színészek bérezésére is kitért az interjúban Pindroch Csaba:

Itt is rendet kell tenni, mert az nonszensz, hogy diplomás színészek takarítónői fizetések alatt keresnek. Úgy megy be királyt játszani, hogy mellette meg éhezik. Én a Vígszínházban már főszerepeket játszottam, a hátam mögött volt a Kontroll, a Valami Amerika meg egy csomó film, és a mögöttünk lévő szálloda takarítónője már többet keresett mint én. Ez nem engem minősít.

Forrás: origo.hu, blikk.hu