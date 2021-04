Bódi Sylvi: "Az orvos azt mondta, fél évem, maximum 9 hónapom van hátra"

Meglepő, őszinte vallomást tett a modell.

Bódi Sylvi a Story magazin csütörtökön megjelent számában beszélt arról, hogy milyen érzés volt, amikor súlyos betegséget állapítottak meg nála.

– mondta a nehéz időszakról a modell, akit 28 évesen gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizáltak.

Fotó: Bódi Sylvi/Instagram

Elmondása szerint a betegsége után döntött úgy, hogy megőrzi a magánéletét, és nem enged betekintést a párkapcsolataiba sem.

„Voltak értékes kapcsolataim, szerelmeim 40 év alatt, de a betegségem után nem kürtöltem világgá ezeket, és nem is fogom. Ha van is most kapcsolatom, azt csak én tudom. És én leszek majd az a híresség, aki titokban fog gyermeket szülni”