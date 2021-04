Itt vannak az idei Kolorádó fesztivál külföldi fellépői!

Alice Phoebe Lou, a Black Midi, Shygirl, Helena Hauff, Hunee, a Giant Swan és Roza Terenzi is szerepel az idei Kolorádó Fesztivál nemzetközi kínálatában – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

A rendezvény helyszíne Nagykovácsi mellett, az adyligeti Sztrilich Pál Cserkészparkban van, múlt héten jelentették be, hogy az idei fesztivál a tervek szerint augusztus 11-től 14-ig tart.

Fotó: Kolorádó Facebook

Mint most írták, a Kolorádó Fesztivál nagyszínpadának két húzóneve a dél-afrikai énekes-gitáros-dalszerző, Alice Phoebe Lou, valamint a londoni rockcsapat, a Black Midi lesz.

A 27 éves, funk és soul elemekkel dolgozó Alice Phoebe Berlinben él, és már háromszor is járt Magyarországon: 2017-ben a Szigeten, 2018-ban az A38 hajón, 2019-ben pedig a debreceni Campus Fesztiválon adott koncertet. Eddig három stúdióalbumot jelentetett meg: a 2016-os Orbit és a 2019-es Paper Castles után idén márciusban tette közzé Glow című anyagát, amelyet a Kolordón is be fog mutatni.

Szintén fellépett már Budapesten a kísérleti posztrockban utazó Black Midi, amely 2019-ben adott nagy sikerű műsort a Dürer Kertben. A négytagú csapatnak (Geordie Greep – ének, gitár; Matt Kwasniewski-Kelvin – ének, gitár; Cameron Picton – ének, basszusgitár, billentyűs hangszerek; Morgan Simpson – dob) abban az évben jelent meg első lemezük, a Schlagenheim, második albumuk pedig idén májusban jön ki Cavalcade címmel.

A Kolorádó hiphop-felhozatalában fog szerepelni a szintén brit Shygirl (Blane Muise), aki nemcsak rapper, dj, énekesnő, dalszerző, hanem a NUXXE lemezkiadó és kollektíva alapítója, egyik vezetője. Érdekes, hogy stúdióalbuma még nincs, viszont kiadott már két EP-t és tizenhárom kislemezt. A fesztivál idei elektronikus felhozatalába tartozik a német újhullámos elektro előadó, dj-producer Helena Hauff, szintén fellép a Berlinben élő dél-koreai house producer és dj, Hunee, az agresszív zajtechnót szállító brit Giant Swan (Robin Stewart és Harry Wright duója), és az ausztrál dj-producer, Roza Terenzi, aki a tört ütemekben gazdag bulijairól híres.

A további fellépőkről és a fesztiválról minden információ megtalálható a fesztivál weboldalán.

Forrás: MTI

Címlapkép: Kolorádó/Facebook