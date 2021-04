Ezzel a két édes corgikölyökkel vigasztalódik a gyászoló II. Erzsébet, pedig megfogadta, hogy többet nem lesz kutyája – fotó

II. Erzsébet még 2015-ben döntötte el, hogy nem lesz új kutyája.

II. Erzsébet brit királynő a királyi család hivatalos autójával, egy Bentley-vel érkezik férjének, Fülöp edinburghi hercegnek a temetési szertartására a windsori kastély Szent György-kápolnájába 2021. április 17-én. A 99 éves korában április 9-én elhunyt Fülöp herceget kívánságának megfelelően a kastélyparkban, a királyi család tagjainak fenntartott Frogmore Gardens temetkezési kertben helyezik végső nyugalomra. MTI/AP/PA/Pool/Hannah McKay

Bár utolsó corgija, Willow 2018-as halála után kiderült, hogy II. Erzsébet már 2015-ben eldöntötte, hogy ő lesz az utolsó kutyája, mert nem akarja, hogy a halála után magukra maradjanak az ebet, a királynőnek újra vannak corgiai – írta meg a 444.

New puppies will keep the Queen company now Prince Philip has gone.

Last month, at the age of 94, the monarch took on two new puppies – Fergus, a dorgi, and Muick, a corgi

