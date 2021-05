TEK-esek csaptak le a férfira, aki Szegedi Fecsót és barátnőjét fenyegeti

Az utóbbi időben egyre aggasztóbbá vált a férfi viselkedése, nemrég életveszélyesen megfenyegette Fecsót és párját, Beát a lány exe – írja a Blikk.hu.



Fotó: Géczy Beatrix/bea0827/Instagram

A modell egykori barátjával, Mandula Ádámmal – aki egyébként az Aranypart egykori játékosa – már több mint két éve nem alkot egy párt. A férfi mégsem hagyja abba Bea és Fecsó zaklatását – közölte a Blikk.hu. Instagram-posztjaiban élőben tett olyan rémisztő kijelentéseket, amiket Fecsóék már nem tudtak tovább tolerálni, így a rendőrséghez fordultak, akik a feljelentést követően letartóztatták a férfit.

Mandulát, az Aranypart egykori játékosát a Terrorelhárítási Központ emberei vették őrizetbe, mivel a férfi videóiban fegyver, illetve kábítószernek tűnő por látszik, amikről előszeretettel posztolt a közösségi médiában. A férfit 72 órára őrizetbe helyezték, jelenleg távoltartási végzés mellett szabadlábon védekezhet. Fecsó párja, Bea nagyon meg van rémülve a férfitól, akit ugyan már több mint két és fél éve otthagyott, de négyéves közös gyermekük, Medox miatt még mindig tartania kell a kapcsolatot egykori párjával.

Nem merem odaadni neki a kisfiúnkat, mert olyan dolgokat művel nyilvánosan és az Instagramon is, hogy rettegek attól, hogy valami baja lesz a kisfiamnak. Legutóbb például élőben vágta szét a kezét, majd a vérével összekente az arcát és az asztalt, de szemmel láthatóan tudatmódosítók hatása alatt van. Sőt, egyszer még egy vascsővel is szétverte a kocsimat és sajnos engem is többször is bántalmazott