Kiderült, mikor kerül a mozikba a tavaly elmaradt új Bond-film

Sok szolgáltatói szegmenshez hasonlóan a mozik is igen csak megszenvedték az elmúlt egy évet.

A Blikk.hu interjújában Budai Andrea, a Cinema City PR- és marketingigazgatója elmondta, hogyan, milyen feltételekkel és kik látogathatják a filmszínházakat. Nem titok, hogy ebben az esetben is az oltással rendelkezőknek áll majd a zászló. Ha ezt valamiért figyelmen kívül hagynánk a vásárlásnál sincs minden veszve, hiszen a jegyek maximum 3 órával a kezdés előtt visszaválthatóak lesznek.

Maszkot viselni nem kell majd a termekben, a különböző csoportok elszeparálásról maga a mozi üzemeltetése fog gondoskodni.

Az interjúban kitértek a streaming szolgáltatók mozizásra gyakorolt hatásaira is, valamint fény derült az elmúlt egy év egyik legfontosabb kérdésére is; szeptemberben végre megnézhetjük az új Bond-filmet is!

