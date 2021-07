Beteg vagy zseni? Így hipnotizálta a világhírű gyilkos csatlósait

Charles Manson a világtörténelem egyik legismertebb gyilkosa.

Több ízben is ült, először 1967-ben került ki a börtönből, ezután gyűjtötte maga köré a rajongó hippicsapatát, akikből később a szektája lett (Manson Family). 1969-ben kezdték meg a gyilkosságaikat (amelyet Helter Skelternek neveztek), amelyekért végül Mansont életfogytiglanra ítélték, bár ő a gyakorlati megvalósításukban nem vett részt, és nem maradt nyoma annak, hogy utasítást adott volna rájuk – írja a Velvet.hu.

2009-es, a Kalifornia állambeli készült fotó a 2017-ben elhunyt Charles Mansonról Fotó: HO / CALIFRORNIA STATE PRISON / AFP

Egy időben a filmszínész, Danny Trejo is együtt ült a bűnözővel, aki most kiadott könyvében mesél róla. Állítása szerint nemcsak találkoztak a Los Angeles Megyei Börtönben, hanem valamennyire ismeretséget is kötöttek Mansonnal, akire meglehetősen szánnivaló figuraként emlékszik vissza. Koszosnak, elhanyagolt nak látta, és olyan szegény volt, hogy öv helyett egy zsinór tartotta a nadrágját. Még sajnálta is, mert Manson olyan kicsi volt, hogy védelemre szorult.

Megismerkedésük után néhány nappal már arról beszélt Trejónak és társaságának, hogy hipnotikus képességekkel rendelkezik, és ezek segítségével be tudja tépetni őket is.

Olyan volt, mint egy vezetett meditáció. [Manson arról beszélt nekik, hogy először füveznek, aztán heroint fogyasztanak.] Mire odajutott, hogy érezzük, hogyan kerül be a véráramba, éreztem, ahogy melegség önti el a testem. Ha ez a fehér srác nem a bűnözői karriert választotta volna, profi hipnotizőr lehetett volna.

Forrás: Velvet.hu