Nemrég vált el Schmuck Andor, máris keresi harmadik feleségét – ez lesz a meghívón a szöveg

Nyitott szemmel jár.

Mindössze néhány hete vált el Schmuck Andor 24 éves feleségétől, Esztertől, de a politikus második házasságának zátonyra futása után sem adja fel a reményt – írta meg a Blikk.

MTI Fotó: Rózsahegyi Tibor

A lap szerint Schmuck most a munkába fojtja a bánatát, de nyitott szemmel jár, és ha úgy adódik, bizony harmadszorra is megnősül, sőt, már a meghívó szövegét is kitalálta.

Jelenleg nincs senki az életében, de nyitott szemmel jár, így bármikor betoppanthat életébe az igazi. A politikus azonban már az esküvői meghívó szövegét is kitalálta, ez áll majd rajta:

"A remény diadala a tapasztalat felett"

Forrás: Blikk.hu