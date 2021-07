Sári Évi elárulta, miért nem akar gyereket 43 évesen

Már kifejezetten elege van a témából.

Fotó: Facebook

A Story magazinnak mesélt arról, hogy már nem akar magyarázkodni arról, hogy miért nem akar gyereket hozni a világra.

"Folyamatosan felteszik nekem a kérdést, mikor leszek feleség és anya. Már túl vagyok azon, hogy ezzel kapcsolatban magyarázkodjak. Csak az érdekel, hogy a legközelebbi barátaim tudják, hogy mi miért van. Amikor valaki ilyesmi iránt érdeklődik, aki igazából személyesen nem is ismer, ez tapintatlanság. Rengeteg korombeli szingli, gyermektelen nő van, és soha nem lehet tudni, hogy kinél mi van a háttérben. Lehet egy döntés, trauma, vagy valamilyen orvosi probléma. A közösségi oldalon is voltak, akiket le kellett tiltanom, mert a személyeskedésük átlépte azt a bizonyos határt. Nagyon kevés igazi barátom van, de ők nagyon régóta megvannak. Látszólag nyitott lány vagyok, de ez csak egy határig igaz. A legbelsőbb titkaimat csak nagyon kevesen ismerhetik. Igen, tudom, valóban olyan, mintha az életemben 10 évvel le lennék maradva. Hogy miért azt pedig csak nagyon kevesen tudhatják. Ez így is van rendjén."