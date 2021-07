Az Exatlon egyik korábbi versenyzőjével találta meg a boldogságot Palik László

Marsi Anikóval kötött házassága 16 év után romlott meg.

A Blikk cikke szerint Palik László egy nála évtizedekkel fiatalabb, az Exatlon egyik korábbi versenyzőjével jött össze, miután Marsi Anikóval kötött házassága megromlott. (Marsi Anikó Szulák Andrea gyermekének apjával van kapcsolatban.)

Fotó: Facebook/Exatlon Hungary/videórészlet

A lap szerint már egy ideje együtt Palik László az új szerelmével, és Palik gyerekei is ismerik már.

Mivel Palik László életében a sport nagyon fontos szerepet játszik, egyértelmű volt, hogy új kedvesének is a sport az egyik mozgatórugója. Ráadásul a hölgy nem csak sportos és dekoratív, hanem nagyon szeret segíteni is, jól bánik a gyerekkel, amely szintén alaptulajdonság Palik számára egy nőben. Már egy ideje együtt vannak, s Palik gyerekei is ismerik már