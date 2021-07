A külügyminiszter mostanában több koncerten is járt, ezúttal a debreceni Campus Fesztiválon bulizott.

Szijjártó Péter az utóbbi időben előszeretettel pózol hazai popsztárokkal, ezúttal Curtisszel fotózkodott. A miniszter a backstage-ből készítette a képet, amelyhez csak ennyit fűzött kommentárként:

…és micsoda tánc volt…

Szijjártó július 11-én Keszthelyen volt Rúzsa Magdi koncertjén. Kettejükről is készült akkor egy közös fotó, amit mindketten boldogan megosztottak a közösségi médiában, ám később hirtelen, eddig ismeretlen okok miatt eltűnt az énekesnő Instagram-oldaláról a kép. Ezt megelőzően Majkával tett ki közös képet. De Szijjártó Péter nemcsak a rappet szereti, hanem a mulatóst is, mert Kis Grófóval már több alkalommal is együtt mulatott.

A tegnapi buli után pedig ma reggel egy jó hírrel kezdte a szombatot Szijjártó Péter – erről ITT írtunk.

Forrás: 168 óra, 24.hu