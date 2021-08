Curtis kiakadt: már nem kell az újpestieknek

Curtis közösségi oldalán megosztott bejegyzésben mesélt csalódottságáról, ugyanis idén nem lesz ott az Újpesti Városnapok névre keresztelt rendezvényen.



Fotó: TV2

Curtis minden évben fellépett az Újpesti Városnapokon, és az Instagramján is rendszeresen tudatja követővel él-hal a kerületért, aminek focicsapatát is sokáig erősítette – számolt be róla a Blikk.hu.

Idén azonban valami történhetett, ugyanis nem szerepel a neve a fellépők között.

Sajnos egy korszak lezárult ... 11 éven keresztül, minden évben ott voltam szeretett városom napján fellépőként, ahol együtt ünnepeltük Újpestet és a születésnapomat. Az idei évben még csak meg sem kerestek a szervezők. Szomorú vagyok...

- írta az Instagramon Curtis érthető csalódottsággal.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon curtis4ker (@curtis4ker) által megosztott bejegyzés

Forrás: Blikk.hu

Címlapkép: TV2