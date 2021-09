Tóth Vera védelmébe vette a húgát, akire össznépi harag zúdult

Ő csak egy tapolcai lány, mondja Tóth Gabi nővére.

Az énekesnőt mostanában leginkább azért támadták, amiért ő lesz a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik önkéntes hírnöke, és ő fog énekelni a szeptember 12-én Magyarországra látogató Ferenc pápának. Többek között Kajdi Csaba szólt be neki keményen, majd Lakatos Márk fogalmazott meg róla nem túl szép véleményt.

A Blikk foglalta össze, hogy nemrég Tóth Vera is megvédte a testvérét, és hosszan beszélt róla egy élő Instagram-videójában. Többek között ezt mondta:

"Gabinak elég megosztó személyisége van. Egészen kicsi kora óta hullámzó, érzékeny, útkereső ember, de semmiképp nem rossz ember, és nem szól arról az élete, hogy lázadjon valamiben, amiről tudja, hogy megosztó és egy csomó ember fogja látni véleményt alkotva. (…) Az eucharisztikus kongresszusról, Gabi stílusváltásáról és az Istennel való kapcsolatáról, magyarságáról sok szó esett. Én is büszke vagyok a magyarságomra, és nehéz ezt a mai világban bevallani, hogy az ember szereti a hazáját, mert rögtön egy kalap alá veszik mindenféle ideológiával.(…) Annyi bántást kap Gabi azért, mert vállalja magát, vállalja azt, hogy boldogan önkénteskedik a kongresszuson, mert megtalálta az egyházban a boldogságát, szeretetét, békességét. Miért érzi valaki azt, hogy ez csak egy fegyver, amit kihasználnak? Rengeteg dolgot belelátnak ebbe, miközben ő csak egy tapolcai lány, aki állandóan kaméleonként változik, mert keresi az útját és önmagát. Miért ne lehetne valaki ilyen, és miért kéne mindenben egyetérteni és ugyanolyannak lenni? (…) Azért kelek most már a védelmére, mert durva zaklatásoknak van kitéve, barátokat vesztünk el emiatt, olyan egységek mennek szét, amikről azt hittük, még mindig léteznek. Folyamatos csalódások érnek minket, olyanok szólnak be, akiket kedvelünk, és nem értjük, miért nem fogadják el azt, ha bántva érezzük magunkat emiatt. Nem akarjuk ezt látni, nem vagyunk mazochisták! Miért ne lehetnék istenhívő attól, hogy úgy öltözök fel, ahogy?"