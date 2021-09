Szegedi Fecsó és barátnője eltitkolták, hogy újra összejöttek – Most elárulták, miért

Három hónappal ezelőtt Szegedi Fecsó Bea egy, a médiában is hangos szakítással véget vetettek a kapcsolatuknak, egy ideje viszont újra egy párt alkotnak.



Fotó: Szegedi Ferenc/Instagram/ @szegedifecsofficial

Júniusban Szegedi Fecsó és kedvese között szakításra került sor. Az okokat sem rejtették véka alá, Bea akkor elárulta a követőinek: Fecsó hűtlensége odáig vezetett, hogy Bea véget vetett a kapcsolatuknak, mert bármennyire is szerette Fecsót, már nem bírta tovább elviselni a megaláztatást – írja a borsonline.hu.

Bea arról is kitálalt, hogy Fecsó még a randikon is spórolt, amiből egy csúnya adok-kapok alakult ki a nyilvánosság elől. Mivel egyre inkább eldurvult a viszonyuk, mindenki azt gondolta, hogy innen már nincs visszaút, most mégis újra együtt vannak.A hétvégén Fecsó és Bea közös fotót osztottak meg az Instagram-sztorijukban, a képeken pedig egyértelműen látszik, hogy újra együtt töltik a napjaikat. A borosnline.hu-nak elárulták: újra egy párt alkotnak.

Elkezdtünk beszélgetni, aztán egy hónapok keresztül találkozgattunk.

– kezdte Bea, aki azt is hozzátette, hogy az emberek többsége nem örül a szerelmüknek.

Úgy döntöttünk, hogy egy ideig titokban tartjuk, hogy csak egymásra koncentrálhassunk. Sok gondot okozott, hogy a párkapcsolatunk részletei megjelentek a médiában

– mesélte, majd hozzátette:

Nem élünk együtt, próbálunk összecsiszolódni és a jövőben nem szeretnének a magánéletünkről nyilatkozni.

Forrás: borsonline.hu

