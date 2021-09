A James Bond után Daniel Craig Macbethet alakítja majd

James Bondról William Shakespeare-re vált Daniel Craig, az 53 éves brit színész Macbethet fogja alakítani tavasszal a Broadwayn – adta hírül a The New York Times című amerikai napilap honlapja.

Fotó: Tolga Akmen / AFP

A mozirajongók számára inkább filmszerepeiről híres Craig kiváló színpadi színész, a Broadwayn két színműben is játszott, 2013-ban Harold Pinter Árulás című darabjában és Keith Huff A Steady Rain (állandó eső) című művében. Egy Off Broadway produkcióban 2016-ban Jágót is alakította Shakespeare Othello című drámájában, amelynek címszerepében David Oyelowo volt látható. Az amerikai napilap kritikusa akkor "igazán nagyszerűként" méltatta Craig játékát.

A Macbethben Ruth Negga fogja alakítani Lady Macbethet.

A Broadway előadás vezető producere Barbara Broccoli lesz, aki régóta dolgozik együtt Craiggel, hiszen fivérével ő volt számos Bond-film producere valamint a Keith Huff-darab társproducere is.

Broccoli elmondta, hogy évek óta beszélgetnek Craiggel a Macbethről, azóta, hogy a színész érdeklődést mutatott a szerep iránt.

Mind Broccoli, mind Craig fontosnak tartja, hogy ebben az évadban vigyék színre a drámát, mivel a Broadwaynek talpra kell állni a koronavírus-világjárvány miatti hosszas lezárás után.

"Borzasztó 18 hónap volt mindenki számára, különösen a színházaknak okozott hatalmas károkat" – hangoztatta Broccoli. Craig vissza akar térni, színpadon akar állni és arra bátorítani az embereket, hogy térjenek vissza a Broadwayra, ami nemcsak kulturális hanem közösségi szempontból is fontos mindenki számára" – tette hozzá.

Forrás: New York Times