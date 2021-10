Az énekesnő hármasikrekkel terhes, és most azt is megosztotta a borsonline.hu-val, hogy mi lesz a kicsik neme.

Rúzsa Magdi néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy a párjával gyermeket várnak, és ahogyan mi is írtunk róla, nagyon jól áll neki a terhesség. A fotóin kifejezetten boldognak és kisimultnak tűnik.

Most a borsonline.hu-nak nyilatkozva részleteket is megosztott a várandósságról, sőt, még azt is elárulta, hogy mi lesz a gyermekei neme.

A legutóbbi vizsgálaton a Czeizel Intézetben kiderült, hogy kisfiú is van a csapatban, de már az is biztos, hogy két kisfiú és egy kislány érkezik. Nagyon boldog vagyok. Már gondolkodtunk a neveken. Mindenesetre a szívem mélyén erre is vágytam. Néha már látom magam előtt őket, hogy majd milyen kis édesek lesznek

– mondta a lapnak.

