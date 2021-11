Berki megcáfolta a híreket: "Még hivatalosan nincs neve a legkisebb Berkinek"

Ahogy arról korábban beszámoltunk, pénteken virradóra megszületett Berkiék kislánya, azonban az élőzés nem okozott osztatlan sikert, durván betámadták Mazsit a kommentelők, még azt is megkérdőjelezték, hogy valóban élő közvetítésben szült-e. Mint kiderült, a közvetítést folyamán 195 ezer egyedi látogatója volt az oldalnak. Berki most azt is elárulta, hogy hivatalosan nincs még neve a lányuknak.



Fotó: TV2

Az egykori Fradi-vezér az orvos kérdésére több lehetséges nevet is felsorolt a szülőszobában, melyek közt az Emma – amit Nati választott kishúgának – többször is szerepelt, ám Berki most elárulta, még nem döntöttek végleg.

Berki Emma Katarina vagy Berki Milla Katarina, vagy Berki Emma Róz.

Berki Krisztián ezt a "Kiderült, hogy azonnali beavatkozás vár Mazsira!" című felvételen 23:45-kor mondja.

Most azonban Berki a Borsnak azt nyilatkozta, hogy valójában még nem tudják a pici nevét.

Még nincs neve a gyermekemnek, mi is meglepődtünk a híreken, de azok egyszerűen nem igazak!

- kezdte Berki Krisztián, aki elárulta, kihasználják a törvény által adott maximális időtartamot arra, hogy nevet adjanak az újszülötteknek.

Berki azt is hozzátette, hogy tájékoztatni fogják a nyilvánosságot a baba nevéről, de szerinte ez még túl korai.

Forrás: Blikk.hu

Címlapkép: TV2