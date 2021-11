Mindent elárul a This Morning műsorvezetőinek arca.

Fotó: This Morning/Twitter

Jonah Falcon az a férfi, aki egyébként színészként keresi a kenyerét, de sokan inkább arról ismerik, hogy neki van a világon a legnagyobb szerszáma – bár tény, hogy ez nem egy hivatalosan neki ítélt cím. Mégis, a férfi ezzel büszkélkedik, és ha arról van szó, attól sem riad vissza, hogy egy reggeli műsorban mutassa meg a 34 centiméteres férfiasságát.

Nemrég a This Morning vendége volt, ahol lesokkolta a műsorvezetők, mikor egy fotón megmutatta a péniszét – szúrta ki life.hu.

– mondta, majd előkapta a fotót, ami láthatóan teljesen ledöbbentette a hostokat.

Phillip and Josie react to the world's biggest penis pic.twitter.com/SkYSD5mDNH