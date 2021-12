A kormánymédia VV Aurelio börtönbe vonulásáról: "amíg van pénze, addig a s*gge is szűz marad"

Az RTL Klub volt sztárját már nagyon várják a börtönben az Origo szerint.

Fotó: TV2

Az Origo arról ír, hogy az elmúlt napokban a bíróság megváltoztatta az első fokon eljáró bíróság döntését, így végül Aurelio büntetését 2 év 3 hónap börtönre enyhítették, valamint 67 ezer forint bűnügyi költség és további 100 ezer forint bűnügyi költség fizetésére kötelezik. Aureliót korábban a drogügyei miatt 1 év és 2 hónap börtönbüntetésre ítélték, a bíróság döntésének értelmében ezt is le kell töltenie. Azonban az egykori valóságshow-sztár jelenleg Svájcban él, és nem szeretné letölteni a börtönbüntetését.

Azaz biztosan nem fog börtönbe menni a közeljövőben, ennek ellenére a Ripost megkérdezett egy volt rabot a témáról.

"Aki soha nem volt börtönben, soha nem fogja megtudni, milyen is ott az élet, mert amit a tévé mutat, az minden, csak nem a valóság. Majd most kerül be a való világba. Kitartást neki, de nem sok esélyt látok rá, hogy szeretni fogják, mert az én öt és fél évem alatt körülbelül hárommillió ötszázezer alkalommal hallottam, hogy bárcsak bekerülne. Szóval biztosan lesz, aki szívesen fogadja majd. Persze egy kis pénzzel, ami van neki, mindent el lehet intézni. Így valószínűleg, amíg van pénze, addig a s*gge is szűz marad"