A világhírű magyar modell is köszöntötte a követőit karácsony alkalmából.

Fotó: @eniko/Instagram

Mint a legtöbb híresség és közszereplő, úgy Mihalik Enikő is egy kedves, meghitt családi fotóval kívánt boldog karácsonyt az Instagram-oldalán. A modell kislánya most alig több mint 5 hónapos, de világhírű édesanyja már többször is megmutatta őt a közösségi oldalán.

Így most, az ünnepek alkalmával is egy babafotóval készült:

Boldog karácsonyt kíván ez a kisangyal

– írja a képhez.