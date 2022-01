Ismét sárga bikinijében mutogatja magát a közelmúltban apja gyámsága alól szerencsésen kiszabaduló Britney Spears.

Az énekesnő valami zagyvaságot is írt az Instagram-videójához, a szövegben természetesen szerepel a "my ass" (a seggem) kifejezés is, de úgy összességében senki nem érti, mit akart ezzel mondani.

A videó azért hozzá a szokásos fülledtséget:

Forrás: Instagram/Britney Spears