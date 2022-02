A trombitás a válása után döntött úgy, hogy túlad a mocsai birtokán és telken található villán.

Fotó: Frizbi/YouTube

Galambol Lajos idén januárban 23 év után hivatalosan is elvált feleségétől. Most pedig úgy tűnik, hogy teljesen fel is kívánja számolni a korábbi életét: a blikk.hu megtudta, hogy eladja a birtokát, ahol az utóbbi 20 évben éltek, illetve ahol a gyerekeiket közösen nevelték.

A zenész egyébként még 2016-ban, nem sokkal letartóztatása után döntött úgy, hogy túlad a mocsai birtokon, akkor 2,6 milliárd forintért hirdette egy külföldi ingatlanokkal foglalkozó honlapon. Nem tudni, sok jelentkező volt-e, ugyanis a kúriát bűnügyi zár alá vették, azaz nem lehetett eladni. A hatóság 2018-ban oldotta fel az intézkedést.

A mocsai birtok pedig nemrégiben feltűnt az egyik luxusingatlanokat kínáló oldalon. A hirdetésből azonban nem sok minden derül ki: mindössze egyetlen fotó és pár adat szerepel benne, még árat sem adtak meg.

A lap viszont kiderítette, hogy a zenész nagyjából tízmillió eurót, azaz közel 3,5 milliárd forintot kér az ingatlanért – ezt az információt egy ingatlanszakértő erősítette meg. A szakértő arra is választ adott, hogy a hirdetés miért korlátozódik egyetlen fotóra és a leglényegesebb információkra.

Van, aki nem szeretné kitárni az életét, márpedig minél több fotó kerül fel, annál többet látni a személyes teréből. Ezzel elkerülhetőek az olyan érdeklődök, akik nem potenciális vásárlók, csak nézelődni mennének

– mondta.

Galambos a blikk.hu-nak nyilatkozva elárulta, nehéz szívvel válik meg a birtoktól, de már azt is tudja, hol folytatja az életét.

„Felbecsülhetetlen értékkel bír számomra, a gyerekeket ide hoztuk haza a születésük után a kórházból, itt nőttek fel. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer eladom, nehéz döntés is volt, de a magánéletemben lezárult egy nagy fejezet, és úgy érzem, ahhoz, hogy tiszta lappal kezdjek új fejezetet, ez is hozzátartozik. A gyerekekkel természetesen egyeztettem, közösen hoztuk meg a döntést. Ők is megértették, hogy a téglák és a ház nem lehet fontosabb az összetartásnál. Jelenleg négyen élünk itt, és beláttuk, hatalmas nekünk ez a ház, itt akár hat másik család is elférne, nincs szükségünk rá.”

Az életüket azonban nem sokkal messzebb folytatják: a birtokból 8000 négyzetmétert leválasztottak, oda építenek egy családi lakóparkot.

Forrás: blikk.hu

