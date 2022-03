Titkos szerető, állítólag gyerekek, rejtélyes svájci élet: Ön tud bármit is Putyin családjáról?

Hosszú évek óta tartja magát a pletyka, hogy Alina Kabajeva, egykori olimpikon és az orosz miniszterelnök egy pár, sőt, közös gyerekekről is szó van.

A szó beszédek szerint nem véletlenül futott be sikeres politikai pályát a 38 éves egykori sportolónő, ám hivatalosan semmit sem tudni a pár kapcsolatáról. Svájcban mindenesetre aktivisták aláírásgyűjtést kezdeményeztek, hogy Kabajevát utasítsák ki az országból.

A nő két hete igen markánsan kiállt a Putyin indította orosz invázió mellett:

„Akkor senki sem aggódott és zárt ki a versenyből egyetlen olyan országot sem, amely részt vett civilek százezreinek megsemmisítésében Jugoszláviában, Irakban, Líbiában vagy Szíriában. Bezzeg akkor nagyon dühösek lettek, amikor Oroszország úgy döntött, hogy megvédi Donbászt és Luhanszkot a náciktól”

– fogalmazott az exsportoló.

A rendkívül sikeres sportolőnő pályafutása befejeztével a politika színpadán próbált meg érvényesülni, ekkor került elő először a pletyka, hogy intim kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyinnal. A hírt 2008 áprilisában a Moszkovszkij Korreszpondent írta meg, a lap szerint Putyin a válását tervezi, hogy feleségül vehesse Kabajevát.

Ebből semmi sem igaz

– reagált a hírre Putyin, akit egy olasz villában, Silvio Berlusconival közös nemzetközi sajtótájékoztatóján szembesítettek az állítással. A Kreml visszautasította a hír kommentálását, néhány nappal később azonban a Nemzeti Médiatanács (Nacionalnaja Medija Gruppa) pénzügyi okokra hivatkozva felfüggesztette a Moszkovszkij Korreszpondent kiadását, majd később a lap teljesen meg is szűnt.

Miután Putyin a végletekig titokban tartotta magánéletét, már az is meglepetés volt, hogy nyilvánosságra került a válásuk. A házaspár 2013. június 6-án jelentette be a szakítást, mindezt az orosz sajtó kamerája előtt.

A pletykák szerint Alinának kettő vagy négy gyereke is lehet, és mind az orosz politikustól, akivel egy titkos ortodox szertartáson össze is házasodhatott.

Csakhogy ezt lehetetlen bizonyítani.

Akadnak források, amelyek szerint a 2010-es évek elején két fia született, majd 2015 februárjában ikerlányoknak is életet adott. Aztán olyan hírek is felröppentek, hogy valójában a két ikerlánya után 2019-ben szült ikerfiúkat.

Mindezt a svájci Luganóban, így – hangsúlyozzuk, amennyiben igaz – a gyerekek svájci állampolgársággal rendelkeznek. A New York Post celeboldala, a hírességekkel és popkultúrával foglakozó Page Six azt írta, Kabajeva jelenleg is ott él és bujkál.

„Putyin Luganóhoz fűződő kapcsolatairól szóló pletykák körülbelül hét éve jelentek meg először. 2015 februárjában egy helyi tévéállomás arról számolt be, hogy Kabajeva egy sorengói magánklinikán szült. Innen nem messze a hegyek között húzódnak meg a négyemeletes, úszómedencés villák. Tulajdonosaik közvetlenül a házhoz jönnek helikopterrel, ezek tökéletes ingatlanok azok számára, akik távol akarják tartani magukat a kíváncsi tekintetektől”

– írta a Mirror.

