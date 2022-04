Visszahozza a reneszánsz stílust a köztudatba?

Kiszel Tünde az utóbbi időszakban elősorban a minden évben megjelenő naptárával haknizik. Nem is csoda: a nem mindennapi merch nagyon népszerű, főleg a fiatalok körében, akik a dedikálással egybekötött bemutatón is nagy számban megjelentek.

A híresség azonban azoknak is szeret kedvezni, akik nem jutottak hozzá a naptárához, ezért rendszeresen oszt meg belőle fotókat az Instagram-oldalán. Így tett most is, április beköszöntével. A tavaszi hónapot egy reneszánsz stílusú ruhában, vastag, sötét parókában köszönti.