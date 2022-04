Galambos Dorina őszintén vallott a gyerekvállalásról: "Elég nagy bátorság gyereket szülni erre a világra!"

Galambos Dorina nemrég a Hot! magazinnak adott interjút, amelyben többi között beszélt a Pély Barnával való házasságáról, válásáról és a gyerekvállalásról is.

Amiért elvesztettem anyukámat, gyakran felmerül bennem: mi van, ha velem is megtörténik? Az időből is kezdek kifutni, ezenkívül elég nagy bátorság gyereket szülni erre a világra! Vírus, háború, természeti katasztrófák, soroljam? Nem is akarok olyan sokáig élni. Már az 50 év is billeg! Na jó, maximum 60 éves koromig szeretnék élni. Nem várnám meg a járókeretet, ha nem muszáj. Én úgy élek, hogy mindennap jól érezzem magam, mert sosem lehet tudni, melyik nap lesz az utolsó. Eddig is csodás életem volt, tök jó dolgokat csináltam és éltem meg, szóval elégedetten halnék meg. Persze azért van még pár dolog a bakancslistámon!