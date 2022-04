Tragikus hír röppent fel – megint meghalt Dombóvári István?

Az interneten persze gyakran ütik fel a fejüket az álhírek, ám az meglehetősen ritka, hogy valaki halálhírét kezdjék el terjeszteni.

Szerencsére azonban a valóságban jól van, hiába, akinek halálhírét keltik, az a babona szerint egészen biztosan sokáig él.

Megint meghaltam! De már jobban vagyok!!!

– kommentelte az esetet a humorista, megosztja az egyik hírforrás képernyőfotóját is.

A népszerű humorista, Dombóvári István, nem először szembesül ezzel, hiszen múlt évben már történt vele hasonló, ám akkor valóban történt egy sajnálatos tragédia, hiszen elveszítette szeretett kutyáját, ám ő ettől még akkor is élt is virult, ezt pedig akkor is és most is a követői tudtára adta az Instagram-oldalán.