Mi történt? Eltűntek Vajnai Timi eljegyzési fotói a közösségi médiából

Még tavaly augusztusban számoltunk be arról, hogy szinte a semmiből jegyezték el Vajna Timit, ugyanis az akkor közzétett poszt alapján még ő maga sem számított erre. Az eseményről képek is készültek, amik azóta eltűntek Vajna Timi közösségi oldaláról, ahogy a párjával közösen megörökített pillanatok is.



Fotó: TV2

Barátságból szerelem. 2021 július 21-én beleszerettem a legváratlanabb személybe a legváratlanabb időben. Nem gondoltam volna, hogy készen állok rá, de olyan jó volt hozzám, hogy apránként levett a lábamról és egyszer csak rájöttem, beleszerettem

- írta korábban Instagram oldalán.

24 óráig elérhető sztorijában pedig egy eddig talán még sosem látott képet tett közzé.



Fotó: Instagram / Vajna Timi