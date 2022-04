Hosszú Katinka közösségi oldalára írt bejegyzésében arról számolt be, hogy "volt szerencséje személyesen gratulálni a miniszterelnöknek a hatalmas győzelemhez", ami igencsak kiverte a biztosítékot néhány kommentelőnél.

Fotó: Hosszú Katinka olimpiai bajnok úszó a 2022-es vizes világbajnokság megrendezéséről tartott tájékoztatón Budapesten 2022. február 7-én. A magyar főváros június 18. és július 3. között ad otthont az úszó-világbajnokságnak. A sportág mérkőzéseit Budapesten Sopronban, Debrecenben és Szegeden bonyolítják le. MTI/Illyés Tibor

- olvasható a bejegyzésben.

Természetesen a bejegyzés alatt sokan kifejezték a győzelem iránti örömüket, azonban sokan hangot adtak csalódottságuknak, és keményen bírálták Katinkát.

"Fideszes f*sszopó. Nem érdekel, hogy hányszoros olimpia bajnok vagy. Emberileg egy nulla szar vagy Katinka!"

"Katinka! Eddig tisztelek, becsültelek. Most elvágtad a fát nálam, azért mert elkezdtél politizálni és ez a mocskos banda mellé álltál."

"Katinka, kerd ki a reszed a 42 ezer milliardos allamadossagbol is, mert az is csak benneteket illet, hamar lenyultatok az egesz orszagot!"

"Amennyi támogatást kapsz a kutyauszásodért, ezt muszáj volt kiírni"

"Itt látszik, hogy a sport nem függ össze feltétlen az intelligenciával"

"Ezt most miért kellett?!?? Elfogyott a pénz?Egy ujabb ember akire eddig felnéztem, kár volt ide lesüllyedni .."

"Fujj, de émelyítő ez a seggnyalás: hogy aljasodhat le egy ilyen komoly sportoló az ilyen győzikefélék szintjére?"

"A szeretett királynőnk voltál. És hirtelen lettél egy nyalonc senki a szemünkben."

"Pffff, nah most követlek ki téged is. Látom szépen megvettek az uszodával téged is"

"Végtelenül kiábrándító, hogy beálltál a birka sorba... Pont neked nem lett volna semmi szükséged rá, hogy puncsolj egy ilyen alaknak..".

"B*szki, Katinka, te is beálltál a sorba segget nyalni? Pedig borzasztóan tiszteltelek, amikor összetépted a szerződést... erre mostmeg...."