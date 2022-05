Szívműtéten van túl Rózsa György, nem is akárki műtötte

A műsorvezetőnek ezúttal ki kellett cserélni az egyik szívbillentyűjét.

– mondta a Blikknek Rózsa György.

MTVA Fotó: Zih Zsolt

A műsorvezető a műtét után a kisunokájával tölti minden szabad percét, erről így mesélt a lapnak:

"Örömömre a kisunokám, Ádám végtelenül jókedvű, játékos gazfickó. Hogy kitől örökölte?! Minden bolondozásban benne van. Kedvenc terepe a homokozó a kertjükben. Csilla mindennap viszi játszótérre, s ha rendesen viselkedem, én is velük csúszdázhatok, hintázhatok, bújócskázhatok. Gyakran énekelgetek neki, azt ki is követeli. Sajnos, a műtét és a rehabilitáció miatt most nem lehetek eleget velük, de Csilla lányom csodálatos édesanya, huszonnégy órában gondozza, neveli, szórakoztatja a kisfiát. Ádámka már most tud tízig számolni, több betűt is felismer, több tucatnyi állatot képes azonosítani, hangjukat utánozni. Igaz, még nincs felterjesztve Nobel-díjra, de mi tudunk várni"