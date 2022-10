Miért éri meg a Best Mixer barista és mixer képzéseit választani?

Felsőfokú tanulmány vagy szakképzés? Ma már mindkettővel lehetőség van egy versenyképes karrier kiépítésére. A pályakezdő fiatalok között azonban egyre többen preferálják azokat a foglalkozásokat, amiknek tudásanyaguk viszonylag rövid időn belül elsajátíthatók és kamatoztathatók.

A Best Mixer képzései remek alternatívát kínálnak a gyors és hatékony vendéglátós szakmák megszerzéséhez.

Egy mixer és barista szakképesítés jó kereseti lehetőséget biztosít

A COVID-19 futótűzként terjedt a világ minden táján. A szalonok és vendéglátóhelyek bezárásakor rengetegen hagyták ott korábbi állásukat és kerestek új, otthonról végezhető munkát. Így a szolgáltató szektorban nagy munkaerőhiánnyal kellett szembenézni, ami miatt a szállodák és az éttermek még jelenleg is tárt karokkal és jó fizetési lehetőségekkel várják a lelkes (akár frissen végzett) vendéglátós kollégákat.

Egy mixer és barista szakképesítéssel különösen kiemelkedő lehetőségek nyílnak meg előtted, hiszen a vendégek igényei a kávé- és koktélfogyasztás területén is megnövekedtek. Ma már a legtöbb helyen a mindennapok során is egyre többen keresik a minőségi italokat – gondolj csak a rengeteg specialty kávézóra, ami az elmúlt időszakban nyitotta meg kapuit.

Így szakavatott baristaként és mixerként jó esélyekkel indulsz, akár pályaváltóként vagy pályakezdőként vágsz bele a vendéglátós szakmába.

A Best Mixer képzések biztos alapot jelentenek a karrierépítésben

Egy sikeres pályaút kiépítésekor az első és legfontosabb, hogy honnan szerezzük a szakmai tudásunkat. Ilyenkor mindenki igyekszik a számára tökéletes képzőhely megtalálására. Egy barista vagy mixer tanfolyam esetében a piacvezető Best Mixer jó választás lehet. Amellett, hogy a legkorszerűbb oktatási csomagokat és környezetet biztosítja a tanuláshoz és fejlődéshez, a pályád kezdetén még a munka biztosításában is több módon segít. Mutatjuk, hogyan!

Csúcstechnológiás környezetben várnak az ország minden pontján

A Best Mixer iskolák jelenleg 15 nagyvárosban üzemelnek, aminek köszönhetően vidékiként sem kell attól tartani, hogy a tanulmányok miatt napokat kell utazni vagy rengeteget kell költeni albérletre. Az országot lefedő képzőhelyek között mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb eső alternatívát. Ráadásul az iskolák színvonala mindenhol megegyezik, Pécsen és Debrecenben is ugyanolyan csúcstechnológiás környezetben szerezheted meg szakmai tudást, mintha a fővárosba járnál tanulni.

Segítenek a spórolásban és a látókör szélesítésében

A Best Mixer kedvezményes és kombinált ajánlatokat kínál ahhoz, hogy a lehető legkönnyebben és legjobb színvonalon sajátíthasd el a mixer és/vagy barista alapokat. Több mint 30 képzési formája között rengeteg vegyes opció közül választhatsz, amik vagy ingyenesen biztosítják plusz egy szakma megszerzését vagy olyan ár-érték arányban, hogy az bárkinek megérje.

Ez annyit jelent, hogyha jól választasz, akkor egy oktatási díjából egyszerre 2-3 szakma alaptudását is bezsebelheted. Népszerű kombináció például a barista + pincér + ingyen mixer tanfolyam, a mixer + barista + ingyen manager tanfolyam, illetve ugyanez a párosítás díjmentes nyelvtanfolyammal kiegészítve.

Egy teljes körű szakmát adnak a kezedbe akár 4 hét alatt

Kiemelkedő továbbá, hogy a Best Mixernél személyre szabható az órarend, így a tanulás intenzitását és gyorsaságát is befolyásolhatod. Egy ilyen lehetőség több szempontból is kézenfekvő: egyrészt nincs szükség évekre ahhoz, hogy otthagyd a korábbi, toxikusnak vélt munkahelyedet, másrészt friss érettségizőként rövid időn belül kereseti lehetőséget biztosíthatsz magadnak.

Emellett kisgyermekes családanyaként, családapaként, de akkor is kedvező a rugalmas időbeosztás, ha egy másik állás mellett szeretnél tanulni. Igény esetén ugyanis akár a szombati napokon is lehetőséged van professzionális baristának vagy mixernek képezni magad.

Munkalehetőséget biztosítanak az ország határain belül és kívül is

Végül, de nem utolsó sorban, a Best Mixer piacvezető mixer és barista képzéseinek elvégzésével nem csak egy szakmát szerzel, de egyben hazai és külföldi munkalehetőséget is. Egyfelől a sikeres vizsga után nemzetközileg akkreditált, kétnyelvű bizonyítványt kapsz kézhez (amit a világ minden táján elismernek), másrészt több klassz állásajánlat közül is válogathatsz.

Mivel a cég egyben munkaközvetítő is, ezért az iskolapadból egyenes út vezet a munka világába. Azonnal kipróbálhatod magad egy hazai luxusszálloda baristájaként vagy egy óceánjáró hajó mixereként is – a döntés a te kezedben van.

Ha nem hiszed, járj utána!

Tudjuk jól, a mai világban nem könnyű elhinni, hogy egy cég valóban azt nyújtja, amit kínál. Ezért érdemes elidőzni a végzett Best Mixer hallgatók értékelései felett, amikből a Facebookon majdnem 400 visszajelzést, míg a Google-értékelések között több mint 400 kommentárt találni. Jó böngészést!

