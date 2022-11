Megvan 2022 legszexibb férfija! Ő az

Megtisztelő cím.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

A People magazin minden év végén kiválasztja, ki az adott esztendő legszexibb férfija. Idén a Marvel-univerzum sztárja, Chris Evans részesült a megtiszteltetésben.

.@ChrisEvans Is PEOPLE's 2022 #SexiestManAlive: 'My Mom Will Be So Happy' https://t.co/mxH1sxBPQ3 |: Michael Schwartz pic.twitter.com/10mGwfGqZk