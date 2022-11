Tóth Andi teljesen kiakadt! Brutálisan őszinte vallomást tett

Az énekesnő a Borsnak adott interjút, amiben elmondta, hogy mostanában különösen sok bántást kap, az emberek mindig a legrosszabbat feltételezik róla.

Fotó: TV2

Kiderült az is, hogy most hétvégén nem tud részt venni a Dancing with the Stars azon adásában, amelyben a volt versenyzők is visszatérnek, az emberek pedig egyből elkezdtek kombinálni.

"Nyilvánvaló, hogy ha nem tudok elmenni, akkor egyből mindenki arra gondol, hogy »már megint mit csinált Tóth Andi«... Hát elmondom. Forgatok. Reggel 5-től estig bent vagyok a stúdióban és dolgozom Nagyon dühös voltam, amikor kiderült, hogy nem tudok menni ezen a hétvégén, de a döntőben esküszöm, olyat fogok táncolni Andrei-jel, hogy mindenkinek keresztbe áll tőle a szeme. De félreértés ne essék. Nem azért megyek vissza, hogy másoknak megmutassam, mi van velem. Csakis magam miatt. Imádom ezt a műsort, a zenét, a táncot. Egyedül ezek motiválnak, a gyűlölködés nem, azt úgyis kapom, bármit is csináljak"

- nyilatkoza a Borsnak Tóth Andi.

"Bármit csinálok, az nem jó. De kérdem én... miért követnek ennyien és miért érdeklek ennyi embert, ha utálnak? Kicsit visszás, nem? Úgy gondolom, hogy jelenleg én vagyok a legmegosztóbb ebben az országban, pedig nem tudom, hogy mivel érdemeltem ezt ki. Élem az életemet. Kiderült, hogy nem megyek ezen a hétvégén a Dancingre, és egyből már arra gondoltak, hogy biztosan a rendőrségen ülök. Nonszensz. Azzal indokolják, hogy nem posztolok semmit az Instára. Hát dolgozom... mit várnak még tőlem? Legközelebb tegyem ki a munkabeosztásomat is? Nevetségesnek tartom ezt a hozzáállást"

- tette hozzá Tóth Andi.

"Az a baj, hogy teljesen mindegy, hogy milyen táncot lejtek majd. Úgyis találnak majd az emberek okot arra, hogy szétszedjenek. Ilyen ez a szakma, meg ez az ország. A magyar embernek egyedül a botrány kell"

- zárta gondolatait az énekesnő.