Tóth Gabi Puzsér Róbert szakácskönyvével lepte meg Krausz Gábort karácsony alkalmából

Ez az elmúlt időszak adott-kapokja után különösen vicces.

Nem újdonság, hogy Puzsér Róbert kioszt egy-egy celebet, nem egyszer tett már így Tóth Gabival, akivel különösen kíméletlen tud lenni. De az utóbbi időben az énekesnő férje, a sztárséf, Krausz Gábor is célkeresztbe került. Krausz szerint Puzsér választása nem véletlen: azért támadta be most épp őt be, mert ezzel is ingyen reklámot akart az újonnan megjelenő szakácskönyvének.

Ezért olyan poénos, hogy Tóth Gabiék épp Puzsér könyvével lepték meg a séfet – illetve valószínűleg ezzel akartak finoman visszavágni is a kritikusnak. Az ajándék átadásának pillanatát ugyanis Instagram sztoriban is megosztották.

Vajon mi lesz a visszavágó?