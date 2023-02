Gáspár Bea elmondta, mikor csalta meg Győzike

Gáspár Bea őszintén beszélt arról, hogyan ment tönkre kis híján a házassága Gáspár Győzővel, amikor a férje félrelépett, veszélyeztetve ezzel közös életüket.

Gáspár Bea megbocsátott Győzikének. Forrás: Levente klubja

Gáspár Bea és Győző már 30 éve házasok Bea pedig a saját bevallása szerint kívülálló a roma közösségben. Ezért másként vélekedik arról is, mit kell elnézni egy kapcsolatában – mondta el a Levente klubjában Lakatos Leventének.

Én nem tűrtem el Győzőtől, hogy megcsalt. Hiába, hogy mondogatták, hogy tűrni kell, meg megbocsájtani...az a megcsalás, ami a valós volt, akkor nem forgott a kamera

– avat be bennünket őszintén Bea, aki most először öntött tiszta vizet a pohárba. A Győzike-showban anyai teendői mellett sokszor a férfi szerepét is magára vállalta Bea asszony, nem tagadva, hogy ő a hangosabb fél a vitában kettejük között.

Így, amikor férje hűtlenségbe keveredett, Bea kiadta az útját, és ezt a lányaik előtt sem titkolták el.

Volt nője a privát életében, igen. Akkoriban külön éltünk, és mindenki tudta, a lányok is, hogy az apjuk félrelépett. Nehezen tudtam félretenni a dolgot. Persze engem senki sem sajnált, nálunk a legutolsó az, hogy a nő ilyenkor mit érez

– fűzte hozzá Lakatos Levente műsorában kissé ironikusan a családanya, aki végül visszaengedte férjét a közös otthonukba, ezért nem lett válás a vége.