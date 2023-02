Forró! Berki Mazsi rózsaszín tangában lubickol az Indiai-óceánban – fotó

Dögös képpel jelentkezett zanzibári nyaralásáról Berki Mazsi. Berki Krisztián özvegyét az Indiai-óceánban fürdőzve fotózták le, rózsaszín bikinijében, hátulról.

Berki Mazsi mostanában Zanzibáron pihenget. Forrás: Berki Mazsi, Facebook

Ennyire szexi képet tavaly augusztus óta nem láthattunk róla, akkor Balin, illetve a Balatonnál készült róla pár hasonló felvétel – írja a Femina. Január óta viszont úgy tűnik, hogy Berki Mazsi Zanzibárra tette át székhelyét, hiszen onnan töltött fel néhány képet.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Berki Renáta (@berkimazsi) által megosztott bejegyzés

Valentin-napon pedig olyan képet rakott ki, amin épp az óceánban fürdőzik élénk rózsaszín, tangás bikinijében.

Mazsi a bejegyzés mellé egyetlen hashtaget mellékelt: "in the heart of the ocean”, azaz az óceán szívében. Egy nappal azelőtt a Bruce Lee lánya, Shannon által írt könyv, a Légy víz, barátom! első oldalát fotózta le, az óceánnal a háttérben