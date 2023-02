Hetvenhárom éves korában elhunyt a New Yorker magyar illusztrátora, Bányai István

Többek között az 1981-es Az idő urai című animációs filmen is dolgozott.

A The New York Times nekrológja nyomán adott hírt arról a hvg.hu, hogy 73 éves korában elhunyt Bányai István illusztrátor. Az amerikai lap a művész feleségére, Bányai Katira hivatkozva tette közzé a halálhírt, amely szerint Bányai István tüdőrákban halt meg tavaly december 15-én.

Bányai István a gyászhír szerint 1949-ben született Budapesten, az Iparművészeti Főiskolára járt, annak elvégzése után illusztrációkat, filmplakátokat és lemezborítókat készített, és animációs filmeken is dolgozott. Utóbbiak közül a legismertebb az 1976-os Hamm című animációs film.

Bányai 1980-ban a magyar kormány engedélyével Párizsba utazott, hogy Az idő urai című animációs filmen dolgozhasson. A családja is meglátogathatta, haza ugyanakkor már nem tértek, hanem Los Angelesbe költöztek. Bányai eztán a Times, a Newsweek és az Athlantic Monthly című folyóiratoknak készített illusztrációkat. Emellett gyerekkönyveket is rajzolt, ezek közül a legismertebb az íróként is jegyzett Zoom.

„Az ünnepelt magyar származású illusztrátor, Bányai István 2013-ra a szakmájában kiemelkedő helyet és befolyást szerzett. Bányai, aki szúrós szemű szatirikus érzékét fantasztikus szeszélyességgel vegyítette, a The New Yorker számára készített keretbe illő címlapokat, valamint szemet gyönyörködtető munkákat a New York magazin, a The Atlantic és más kiadványok számára”

– idézi a The New York Times nekrológját a hvg.hu.

A New York magazin egykori főszerkesztője, Kurt Anderson a lapnak emailben megírta, hogy Bányai képei "mesteriek és pontosak" voltak, és "inkább hasonlítottak animációs filmkockákra", mint "vázlatos rajzfilmekre.