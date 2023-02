Társkereső szolgáltatás, ha valami személyesebbre vágyunk

Mindannyian a lelki társunkat keressük. Akárhova nézünk, szinte minden ezt sugallja a számunkra, ami akár frusztráló is lehet abban az esetben, ha valaki úgy érzi, csupán csalódások érik őt a párválasztás kapcsán. (x)

Azt gondolnánk, hogy egyre könnyebb ismerkedni egy olyan korban, ahol az online tér közel képes hozni számunkra azt is, aki a világ másik pontján él. Azonban a társkereső szokások megváltozásával bizonyos szinten megnehezült a párválasztás folyamata is. Nem nehezedik ránk a pillanat súlya, tízszer is meggondolhatjuk, hogy mit válaszolunk a másik felől érkező kérdésekre. Ez kényelmes megoldásnak tűnhet, de valójában elvesz egy kicsit abból a varázsból, ami összefűzhet két embert egy izgalmas randevú folyamán.

A párválasztást megnehezíti, hogy egyre több félelemmel kell megbírkóznunk. A nők és a férfiak könnyebben továbblépnek, ha úgy érzik, hogy a kapcsolat nem azt adja a számukra, amit néhány évvel, hónappal vagy akár héttel azelőtt. A randiappok és társkereső oldalak világában egy kicsit bárkik lehetünk. A hazugságokra épülő beszélgetések pedig azoktól rabolják el az időt és a lehetőséget, akik valóban komoly szándékkal vannak jelen az adott társkereső platformon. Akik online bonyolódnak beszélgetésbe, rendszerint egyszerre több emberrel is fenntartják a csevegést, a figyelem minősége így erősen szétoszlik. Biztonsági játszmák jönnek létre a kanapénk kényelméből ahelyett, hogy azonnal megtapasztalnánk egy másik ember jellemét és kisugárzását.

Az Exkluzív Társkereső Iroda pontosan azt az értéket közvetíti, ami minőségivé tesz egy ismerkedést. Sokan keressük ezt a típusú minőséget, legyünk akárhány évesek. Hiszen mindannyiunknál eljön az a pont, amikor megállapodnánk valaki mellett. Amikor úgy érezzük, hogy belefáradtunk a bizonytalan tapogatózásba, hogy a másik fél, – aki kétségtelenül nagyon vonzó a számunkra – vajon arra vágyik-e, mint amire mi legbelül.

Sokan ugyanis nem mernek a kapcsolat elején arról beszélni, hogy mire vágynak igazán, hogy milyen jövőt képzelnek el maguknak. Félnek attól, hogy elijesztik a másik felet. Pedig egy intelligens, nyitott beszélgetés, ahol mindkét fél tisztában van azzal, hogy egy egészségesen realizált jövőkép nem birtoklási vágyat jelent; ahol mindketten tudják, hogy idő kell, amíg a két fél igazán megismeri a másikat, ott nincs helyük tabuknak a beszélgetésekben.

Fontos, hogy együtt tudjunk fejlődni valakivel, akiről tudjuk, hogy ugyanabba az irányba tekint, mint mi. Tény, hogy az ismerkedős oldalak lehetőséget kínálnak, de valójában olyat, amivel a legtöbben nem tudunk jól élni. Hiszen a virtuális térben nincs olyan külső körülmény, ami azonnal kizökkent minket a komfortzónánkból, nincs ott a személyes jelenlét összehasonlíthatatlan varázsa, ami teret enged az igazi őszinteségnek.

Nem csupán az idősebb egyedülálló személyek, hanem a fiatalabb korosztály is egyre többször ábrándul ki abból a világból, melybe beleszületett. Az online társkereső szolgáltatások sorra kínálják magukat, azonban ha alaposabban körültekintünk, láthatjuk, hogy egyéb lehetőségeink is vannak az ismerkedésre.

Sok boldog pár talált már egymásra a társkereső irodák szolgáltatásai révén. Itt lehetőségünk van olyan perspektívából megélni a párkeresés folyamatát, ami arra a mintázatra épül, ami évezredek óta kiválóan működik: a személyes jelenlét jelentőségére. Mindannyian akkor látjuk igazán a másikat, ha ott áll velünk szemben. Nem csupán a külsőségekre vonatkozóan, hanem így nyer értelmet a beszéd, a hanglejtés, a kiállás, a mimika, a humor, a tekintet.

A minőségi társkereső irodák hatalmas adatbázissal rendelkeznek. A profilalkotás folyamata minden esetben összetett kritériumok mentén jön létre. A közvetítő feladata, hogy feleljen ezért a komplexitásért. Emiatt fontos, hogy olyan irodára essen a választásunk, ahol meglévő tényező az alapos tudás és a számottevő tapasztalat.

A szolgáltatás magas színvonala lehetővé teszi, hogy ne jelentsen frusztrációt egy-egy randevú. Kizárólag olyan emberekkel lesz szerencsénk találkozni, akik intelligens, igényes, komoly szándékú jelöltek. A többi rajtunk áll, hiszen rengeteg apró dolog dönti el, hogy két ember vonzódik-e kölcsönösen egymáshoz. Addig azonban, míg ez kiderül, jó, ha van szerencsénk úgy ismerkedni, hogy közben nem a fejünket fogva menekülünk el egy-egy randi helyszínéről.

