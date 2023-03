Túl hangosan üvöltette Zámbó Jimmyt az egykori VV-sztár, Alekosz, amit a szomszédok nem díjaztak.

Nagy Alekosz/Facebook

Alekosznak nemrég meggyűlt a baja a rendőrökkel, miután a szomszédok bejelentést tettek a Zámbó Jimmy dalait üvöltető celebre, aki közben a Facebookon élőzött – vette észre az index.hu.

Az eset vasárnap éjjel történt, és három rendőrautó érkezett hozzájuk.

Ha esetleg valaki nem Alekosz szomszédjában él, az is értesülhetett a dologról, hiszen maga a botrányhős számolt be később a közösségi oldalán. Mint említette, az őt feljelentő szomszéd már többször is kiakadt Alekosz miatt, és egyszer még tojással és tejföllel is megdobálta kedvesének ablakát.

A szomszédok bejelentették, hogy mi hangosan hallgatjuk a Királyt. Ezzel nem is lenne gond, mert lejjebb vesszük, de az, hogy nagyjából két-három járőrautó ide kijön…

– véleményezett a celeb, aki szerint a „vértesi veszett vadat, Lajcsit nem üldözték ennyien.