Lebuktak – Ismét együtt a sztárpár

Néhány hónappal szakításuk után is felmerült a gyanú, hogy kibékült egymással Tolvai Reni és Kállay-Saunders András, most újabb fotó ad reményt: ismét egy párt alkotnak.

Lehet, hogy végre kibékültek? Fotó: 123rf.com

Közel két éve derült ki, hogy véget ért Tolvai Reni és Kállay-Saunders András csaknem 11 évig tartó kapcsolata. Ismerőseik nem adtak sok esélyt a békülésre, mert a pletykák szerint igen viharos volt a szakítás. Néhány hónapja azonban a két híresség együtt bulizott.

„De szépek vagytok együtt! Örökké tartó boldogságot kívánok nektek! Gyönyörűek vagytok, de szép páros...” – hangzik el egy akkor készült videóban, amit Reniék ugyan kedvesen fogadtak, de nem reagáltak rá.

Miután nyilvánosságra került az imént említett felvétel, utána hónapokig csend volt a sztárpár körül. Egyetlen fénykép sem hirdette a közösségi oldalukon a szerelmüket, feltehetően tudatosan kezdték óvni a magánéletüket a külvilágtól. Ez tökéletesen működött Reni születésnapjáig, amikor is egy újabb felvétel látott napvilágot a két hírességről. Az egyik megosztott Instagram-történetben az ünneplő énekesnő mögött ott van András is, ami egy újabb bizonyítéka annak, hogy itt bizony nincs szó szakításról... – számol be a Bors.

„Szerintem jól teszik, hogy nem teszik közszemlére a kapcsolatukat, mert ez a közeg nagyon mérgező tud lenni. Én nagyon örülök, hogy együtt vannak, és remélem, végre a gyűrűt is megkapja Reni” – üzente a Redditen valaki a sztárpárnak.

A háttérben jól látható Kállay-Saunders András. Fotó: Facebook