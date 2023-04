Kulcsár Edina elárulta, ki a legjobb barátnője – A válasz sokaknál kiverheti a biztosítékot

Kulcsár Edina rajongói kérdésekre válaszolt, nem mindig úgy, ahogyan számítottak volna rá.

Sok influenszerhez hasonlóan a modell is rendez olykor kérdezz-felelek játékot az Instagram-oldalán. Így tett péntek este is, mivel elmondása szerint nem tudott aludni – ennek oka pedig a terhessége. Az rtl.hu szemléje szerint Kulcsár ennek kapcsán több kérdésre is választ adott.

Elmondta például, egyáltalán nem fél a szüléstől, mert a mostani már a harmadik szülése lesz, de már az elsőnél sem félt, inkább csak izgatott volt. Megosztotta azt is, hogy az első két gyereke császármetszéssel jött a világra, amit sajnált, mert szerette volna átélni a természetes szülés élményét.

De emellett azt ismegkérdezték tőle, hogy van-e legjobb barátnője, amire válaszolva elmondta: