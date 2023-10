Karikó Katalin rejtélyes családi tragédiáról ír a könyvében, máig megoldatlan a bűnügy

Több embert is megyanúsítottak a tudós felmenőinek meggyilkolásával, többen be is ismerték közülük a tettet, végül mégsem ítéltek el senkit.

Kép: MTI/Hegedüs Róbert

Nemrégiben jelent meg Karikó Katalin Áttörések című önéletrajzi könyve, amiben a Nobel-díjas tudós egy családi tragédiát is megoszt.

Anyuka dédszüleit meggyilkolták. Ennél többet nem tudok. Nem tudom megmondani, ki tette és miért, csak annyit tudok, hogy a Kunhegyesen élő Szász Károlynak és feleségének élete hirtelen és erőszakosan ért véget

– idézi Karikót az Élet elleni bűncselekmények Facebook-oldal, mely szerzője, Dulai Péter is felfigyelt a történetre. Úgy véli, megtalálta az ügyet a korabeli iratokban, ezekből idéz is:

Egy ismeretlen fiatalember éjszaka behatolt Szász Károly gazdálkodó lakásába és ott közvetlen közelről Szász Károlyt pisztollyal háromszor fejbelőtte, majd Szász Károlynét ölte meg ugyancsak pisztolylövéssel.

Előbb a cselédet gyanúsították meg, majd – sok év különbséggel – több másik férfit is, köztük egy és egy kocsmárost is. Közülük hárman is beismerték a gyilkosságot, de a vizsgálóbíró előtt mindegyikük visszavonta a vallomását. A rejtélyes ügy megoldatlan maradt.