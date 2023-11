Kulcsár Edina már megbánhatta, hogy reality-t indított – Ezért savazzák szét a modellt

Alig indult el a családi valóságshow, a nézők máris kiborultak rajta.

Ahogy arról mi is írtunk, Kulcsár Edina nemrég Vargáék néven saját csatornát indított Instagramon, amire a kíváncsi követők előfizethetnek, így láthatják az extra tartalmakat. Kulcsár elsősorban vlogokat szeretne készíteni, rögtön egy ilyen tartalommal indított múlt héten. Mint megírtuk, arról számolt be az első részben, hogy már napok óta kórházban van férje, G.w.M., aki felesége szerint depresszióval küzd. Sőt: a kamerával el is ment a rapperhez, és mindenkinek megmutatta őt a kórházban.

Mindezzel talán nem is lett volna gond, ha a rapper is beleegyezik a közvetítésbe. De G.w.M. a kórházi ágyban fekve elmondta, egyáltalán nem akarja a felvételt, arra sem mentálisan, sem fizikálisan nincs felkészülve – mutat rá a femina.hu.

Nem is kellett több: szinte egy emberként hördültek fel az egykori szépségkirálynő követői, akik szerint felháborító, hogy a nézettségért és pénzért ilyesmire képes. Bár sokan nem szívlelik férjét, most mégis védelmére keltek, ami igen sokat elmond a szituációról.