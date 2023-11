Nagy lehet a baj Kulcsár Edináéknál: G.w.M kórházba került, erre a karrierje is rámehet

Kulcsár Edina könnyes szemmel beszélt a problémáikról.

Kulcsár nemrég jelentette be, hogy elkezdi használni az Instagram új funkcióját, az úgynevezett közvetítési csatornát. Ez egy olyan tartalomgyártóknak kifejlesztett csatorna, amelyre a rajongók előfizethetnek, és így láthatják a személyesebb tartalmakat. A modell és influenszer úgy döntött, hogy ezen a platformon is elindul, eleinte blogokat fog gyártani.

Az első „adás” rögtön igen személyesre sikerült: ebben mesélt arról, hogy már napok óta kórházban van férje, G.w.M. Felesége szerint depresszióval – szemlézi a felvételeket a blikk.hu.

Kulcsár Edina az adást az autójából indította, majd rövid időn belül felvázolta, hogy jelenleg épp G.w.M-hez tart a kórházba, aki már 3 napja bent van, mivel súlyos problémákkal küzd.

Nagy a baj, bár remélem, hogy nem sokáig, és megoldódik minden. Szóval Márk kórházba került pár nappal ezelőtt. Én azt gondolom, hogy egy elég komoly út előzte ezt meg.

Majd hozzátette:

Én azt vallom, hogy minden betegségnek lelki okai vannak, így ez szerintem nála is fent áll. Hosszú hetek óta depresszióban van, és elég mélyen volt.

Arról is beszélt, hogy nagyon rossz számára látni, hogy min megy keresztül férje, és ő nem tud rajta segíteni. Majd azt is elárulta, hogy akár G.w.M karrierje is rámehet a betegségére. Bevallotta, hogy volt már, hogy sírva könyörgött férjének, hogy szedje össze mindén erejét és másszon ki az ágyból.

A rapper megosztotta, hogy attól tart, hogy a jobb oldalára is rámegy a betegség, ami azért aggasztja nagyon, mert erre rámehet a zenészi karrierje is.