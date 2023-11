Hétfőn kezdődik Shakira pere, aminek végén akár 8 év börtönt is kaphat

Az énekesnő elutasította azt az alkut, amely megóvná a börtöntől.

Shakira 2022-ben, amikor válása ügyeit intézte a spanyol bíróságon. A spanyol állampolgárságú Gerard Piqué futballistával több mint tíz évig voltak együtt. Kép: Pau BARRENA / AFP

Hétfőn áll a barcelonai bíróság elé Shakira, adócsalás vádjával – írja a Guardian nyomán a hvg.hu. A vád szerint a Grammy-díjas énekesnő 14,5 millió eurót csalt ki a spanyol adóhatóságtól, amiért nyolc év börtönre és 24 millió eurós pénzbírság fizetésére is ítélhetik.

Shakira 2012 és 2014 között több mint hat hónapot töltött Spanyolországban, így felelősségre vonható, noha az Egyesült Államokban él. Az énekesnő elutasította azt az alkut, amely megóvná a börtöntől, a vádakat pedig következetesen tagadja.

A tárgyalás várhatóan december 14-éig tart, aminek a vége bármi is lesz, az énekesnőnek szembe kell néznie azokkal a vádakkal is, miszerint 2018-ban 6,6 millió eurónyi adót nem fizetett be.