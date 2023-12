Így árad a Duna: Varga Viktornak elúszott a jurtája, Karácsony Gergely árvízi őrjáratra ment

A sok hó és a sok eső együtt indította az árhullámot, ami Budapesten szerdán tetőzhet.

Kép: MTI/Kovács Tamás

Az az árvíz logikája, hogy ha a sok hóra eső esik, akkor nagyon gyorsan olvad és gyorsan jön le, ez történt most

– az InfoRádiónak így magyarázta a mostani árvíz-helyzetet Siklós Gabriella vízügyi szakértő. Szerinte a mostani áradás főként az olvadásnak köszönhető, emellett nehezítették a „jósolgatást” a talajnedvesség-tartalom bizonytalanságai is.

A szerda délelőtt 10 órai budapesti vízállás 682 centiméter volt, a tetőzés 700 centiméter körül várható december 28-án napközben

– idézi az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) közleményét az ATV.hu. Arról írva, hogy hogyan szól bele az ár a város mindennapi életébe, kiemelték: a CLB biztosítási alkuszcég kummunikációs igazgatója, Németh Péter szerint az ártérben hagyott autókban a víz okozta károkat a kötelező biztosítás nem, csak a teljeskörű casco téríti meg.

A TWN.hu arról ír, hogy az árvíz a sztárokat sem kíméli, Varga Viktor például nemrégiben megosztotta a közösségi oldalán, hogy a jurtáját 20-30 centiméteres magasságban árasztotta el a Duna. Mint idézik, a celeb azt írta erről privát Instagram-oldalán:

Immáron a házam és a jurtám újra a Dunáé. Az ember mindent csak bérelt, még a testét is.

Karácsony Gergely főpolgármester eközben árvízi őrjáratra ment Tüttő Kata főpolgármester-helyettessel. Facebook-oldalán osztote meg erről képet:

A főpolgármester arról is írt, hogy a Fővárosi Önkormányzat szakemberei a 2013-as rekord árvíz óta folyamatosan dolgoznak a város árvízvédelmének megerősítésén. Több új gátszakasz is elkészült, így Karácsony szerint most sokkal nyugodtabban várhatjuk az árhullámot.