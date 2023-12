Istenes Bence kitálalt a Rácz Jenő elleni bokszmeccséről: „Éreztem, hogy itt nem jó lenni”

Újra belevágna, hiába maradt alul a Sztárboxban.

Kép: IstenesBence / Youtube

Istenes Bence most az Istenest évadzáró epizódjában beszélt arról, hogyan élte meg a Sztárbox körüli történéseket. Szemléjében felidézi a 24.hu: november vége és december eleje között egy héten át szinte másról sem szóltak a bulvárhírek, mint Istenes Bence és Rácz Jenő balhéjáról. Ez ért a csúcspontjára a bokszmérkőzésben: a meccset Rácz Jenő nyerte meg pontozással, akinek a műsorvezető nem akart gratulálni.

Éreztem az energiákat. Mentem be a ringbe, és azt éreztem, hogy figyelj, én lehet, hogy jobb vagyok, nem tudom, kiderül, sportszempontból. De én ezt a meccset itt nem tudom megnyerni. Mikor érzed az energiákon, hogy elnyomnak. Éreztem, hogy hú, itt nem jó lenni. Egyszerűen rossz volt bemenni. Lelkiismeret-furdalásom volt, tudtam, hogy mennyien most mit gondolnak, és hogy nem is igaz, amit gondolnak. Az igazat úgy értem, hogy én tudom, mi van bennem, a lelkemben, és hogy én nem akartam rosszat