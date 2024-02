Balázsék tavaly decemberben jelentették be, hogy Vadon Jani 15 évnyi közös munka után távozik a rádiós műsoruk stábjából. Azóta kilenc jelöltet hallgattak meg, aki Vadon helyébe léphet, végül Ráskó Eszter lett a kiválasztott. Új műsorvezetőtársuk már be is jelentkezett a Rádió 1 élő adásában, sőt, hétfőn reggel hat órától már hivatalosan is munkába áll.

Januártól Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri duóban folytatták tovább a rádióműsort, majd több vendégműsorvezetőt is meghívtak a stúdióba: egy-egy alkalommal velük köszöntötte a hallgatókat Kovácsovics Fruzsina, Puskás Peti, Gévai Juli, Ábel Anita, Ráskó Eszter, Wossala Rozina, Musimbe Dávid Dénes és Faragó Janka is, Alekosz pedig még decemberben csatlakozott hozzájuk a műsorban, miután egyenesen bejelentkezett a távozó Vadon Jani helyére.

A Rádió1 oldalán később szavazás is indult, hogy a hallgatók a felsorolt nevek közül dönthessenek arról, ki csatlakozzon Sebestyénhez és Rákóczihoz, mint állandó műsorvezető.

A szavazás csütörtök este lezárult, Sebestyénék pedig a pénteki adás elején jelezték, hogy hét óra után leleplezik új műsorvezetőtársuk kilétét. Ekkor derült ki, hogy Ráskó Eszter lett Vadon Jani utódja.

A stand-upos a beiktatási ceremóniáját azzal kezdte, hogy nagyon izgult, és a várakozás során hosszú időt töltött az előtérben Pákóval és Alekosszal, majd hallotta, amint ők ketten a tanárhiányról beszélnek, és viccesen megjegyezte, hogy ezt élete egyik meghatározó élményének tartja.

Ráskó azt mondta, nagyon igyekszik majd, hogy rászolgáljon a bizalomra. Először azért izgult, hogy nem tud időben elaludni, majd azért, hogy nem tud időben felkelni ma reggel.

Én vagyok a Jani, ezt most már mondhatom végre

– jelentette ki a humorista, aki nem is értette, hogyan történt az egész, s miért ennyire népszerű a hallgatók körében. Hozzátette: a „szabolcsi attitűdöt” szeretné bevinni kicsit a műsorba.