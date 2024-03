Mindenki ezen a kínos megafonos bakin nevet, amely szerint központi ukázt adhattak ki Magyar Péter "focistafeleség" lejáratására, de van egy bökkenő

A „jobboldali véleményvezér” mindenkitől napi szinten vár el a témában tartalmat a héten – ezen a kiszivárgott bakin nevet a teljes magyar internet pár napja, de valójában csak egy egy paródiaoldalt vettek túl komolyan. A dolog elsőre valóban hihetőnek tűnhet, hiszen a megafonosok erősen összehangoltan szokták sulykolni ugyanazokat az üzeneteket, az aláírás pedig arra a Kötter Tamásra utal, aki valóban a Megafon egyik ismertebb arca.

Ez bizony elég kínos! Elég érdekes képernyőképet készített a Diétás Magyar Múzsa Facebook-oldala - szúrta ki a media1.hu. Egy bizonyos Gabriel Ardelean, aki egyszerűen csak jobboldali véleményvezérként definiálja magát azt posztolta:

Kötter Tamás posztja véletlenül kerülhetett nyilvánosságra/Fotó: Facebook/Diétás Magyar Múzsa

A lufi kipukkant, sértődött, sikertelen focistafeleségekkel továbbra sem foglalkozunk #vargajudit #magyarpéter #dollárbaloldal #megafon #magyartiktok most ezt a szöveget másoljátok be a videók alá, mindenkitől napi szinten várok el a témában tartalmat a héten. üdv, Kötter

A Varga Juditot ábrázoló posztból az derül ki, hogy Magyar Péter lejáratása a cél. A poszt végén, a bekarikázott rész feltehetően véletlenül ment ki, mivel a megafonos propagandista Kötter Tamás instrukciója szerepelt rajta, hiszen még alá is írta az ukázt. Mint azt a Media1 is megírta, Kötter Tamás neve onnan lehet ismerős, hogy a kegyelmi botrány miatt demonstrálókat lekreténezte, majd állami kitüntetést kapott.

A Média 1 cikke megjegyzi, hogy a tiktokos posztból egyértelműen kiderül az is, hogy „a botcsinálta influenszer a kormányközeli Megafonnak dolgozik”.

De nem nekik dolgozik, mert valójában egy paródiaoldalról van szó

- derítette ki a Telex.

Erre egyébként a Diétás Magyar Múzsa bejegyzése alatti hozzászólásában Német Szilvi, a Lakmusz tényellenőrző újságírója is felhívta a figyelmet, de már az is gyanakvásra adhat okot, hogy egy nap alatt sem törölték a fél magyar internetet körbejárt bejegyzést, pedig ekkora bakit feltehetően gyorsan el akartak volna tüntetni. De talán már az is a paródia része lehet, hogy az álmegafonos álinfluenszer neve román hangzású, amivel természetesen az égvilágon semmi gond nem lenne – de tudjuk, hogy a valódi megafonosoknál a román szitokszónak számít – teszi hozzá a Telex.