A híres magyar humorista 25 hosszú év után békült ki testvérével

Bagi Iván előadóművész, Karinthy-gyűrűs magyar humorista, író, költő 25 év után békült ki testvérével. Szeretné karácsonyra összehozni a testvéreket.

Hosszú évtizedek után úgy döntött, hogy félreteszi gyerekkori sérelmeit, és felveszi a kapcsolatot nővérével. Bagi Iván szerint jelenleg mindketten dolgoznak azon, hogy minél jobb kapcsolat alakuljon ki köztük, ezért még a nyáron meglátogatja őt Amszterdamban – írta meg a Metropol.

Bagi Iván Fotó: Facebook/Bagi Iván

A humorista 10 éves koráig állami gondozottként nevelkedett, ezt követően költözött nővéréhez, miután az örökbe fogadta. Ám később, testvére kapott egy külföldi munkalehetőséget, így kiköltözött Hollandiába. Ekkor került a humorista a bátyjához, és tulajdonképpen ekkor mérgesedett el a nővérével a kapcsolata. A humorista testvérét okolta, hogy akkoriban sok problémával kellett szembenéznie. Most változtatni akart:

Több mint 25 év után éreztem úgy, hogy megpróbálom felvenni vele a kapcsolatot. Szerencsére a régi sérelmeket könnyedén félre tudtuk tenni.

„Szerintem a megbocsátás a legfontosabb ebben a dologban” – nyilatkozta a Borsnak. Belátta, hogy egyáltalán nem volt helyes, hogy egész életében haragudott a nővérére külföldre költözése miatt. Ezért döntött most úgy, hogy több mint 25 év után megkeresi a testvérét. Bár nem tudta, nővére mit fog majd hozzá szólni, ő a maga részéről kész volt félretenni ezeket az előítéleteket:

Nem tudhattam, hogy ez az egész hogyan fog alakulni köztünk, de egyelőre azt mondhatom, hogy remekül. Több mint fél éve jóban vagyunk, és úgy tűnik, szinte mindenben számíthatunk egymásra. Bennem nincs semmiféle tüske már a múlt miatt. Ennek megkoronázásaként most ki fogok menni hozzá Hollandiába.

Bagi Iván még azt is elmondta lapnak, hogy jelenleg sem az öccsével, sem a bátyjával nem tartja a kapcsolatot. Eddig néha-néha tudtak találkozni, most mégsem túlságosan baráti a viszonyuk. Azonban ezen gyökeresen változtatni szeretne, a karácsonyt pedig már családi körben képzeli el. Elmondása szerint nővére is nyitott lenne a többiekkel való békülésre, ám ők egyelőre mereven elzárkóznak ettől.

„Most pedig két klikkre szakadt a csapat. Én a nővéremmel vagyok jóban, a bátyám meg az öcsémmel. Abban reménykedem, hogy karácsonyig egyszer ez a négyes legalább egyszer összejöhet, és utána mindenki mindenkivel jóban lesz. Ezen fogok dolgozni” – árulta el a humorista.